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Приставко Владимир Николаевич

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

27.10.1952

Дата смерти

12.04.1986

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1952

Отец: Приставко Николай Иванович

Мать: Приставко Нина Васильевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
21.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Рождение ребёнка
27.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
12.04.1986
Похороны
Неизвестно
Чижовка, Минский район, Минская область
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