Приставко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1952
Дата смерти12.04.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1952
Рождение ребёнка
21.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Смерть
12.04.1986
Похороны
Неизвестно
Чижовка, Минский район, Минская область