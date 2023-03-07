Соломахин Яков Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1888
Дата смерти03.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888
Бракосочетание
04.11.1907
Рождение ребёнка
24.10.1908
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1910
Сын: Соломахин Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1920
Сын: Соломахин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
После того как сгорел Сельсовет, ему выдали метрику о рождении 20.09.1921 года
Рождение ребёнка
04.08.1930
Сын: Соломахин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Был Председателем колхоза
Военная служба
Неизвестно
Кавалер Георгиевской ленты, служил в Семёновском полку
Смерть
03.09.1971