Соломахин Яков Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломахин Яков Георгиевич

Соломахин Яков Георгиевич

avatar

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.10.1888

Дата смерти

03.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1888

Отец: Соломахин Георгий Андреевич

Мать: Соломахина Акилина Матвеевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1907

Жена: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.10.1908

Дочь: Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Соломахин Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1920

Сын: Соломахин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

После того как сгорел Сельсовет, ему выдали метрику о рождении 20.09.1921 года
Рождение ребёнка
04.08.1930

Сын: Соломахин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Был Председателем колхоза
Военная служба
Неизвестно
Кавалер Георгиевской ленты, служил в Семёновском полку
Смерть
03.09.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close