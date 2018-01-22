Graubart Max
Место рожденияStanislaw, Poland
Дата рождения22.01.1895
Дата смерти11.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895
Отец: Graubart Nachman
Мать: Clara
Stanislaw, Poland
Иммиграция
1934
New York, New York, USA
Место жительства
01.04.1950
1o 93 St.West, Manhattan, New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Leipzig, Land Sachsen
Место жительства
Неизвестно
Ventnor City, New Jersey, USA
Смерть
11.10.1984
Atlantic City, New Jersey, USA