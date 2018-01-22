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Graubart Max

Место рождения

Stanislaw, Poland

Дата рождения

22.01.1895

Дата смерти

11.10.1984

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1895

Отец: Graubart Nachman

Мать: Clara

Stanislaw, Poland
Иммиграция
1934
New York, New York, USA
Место жительства
01.04.1950
1o 93 St.West, Manhattan, New York, New York, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Leipzig, Land Sachsen
Место жительства
Неизвестно
Ventnor City, New Jersey, USA
Смерть
11.10.1984
Atlantic City, New Jersey, USA
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