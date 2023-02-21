Сапрыкин Леонтий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Сапрыкин Андрей Сидоров
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Феодосья Леонтьевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сапрыкин Николай Леонтьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Сапрыкин Алексей Леонтьев
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1887
Дочь: Ольга Леонтьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1891
Дочь: Евгения Леонтьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1895
Дочь: Дарья Леонтьева
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина
Смерть
Неизвестно