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Сапрыкин Леонтий Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Сапрыкин Андрей Сидоров

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сапрыкин Михаил Леонтьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Феодосья Леонтьевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Сапрыкин Иоанн Леонтьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сапрыкин Николай Леонтьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Сапрыкин Алексей Леонтьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1887

Дочь: Ольга Леонтьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1891

Дочь: Евгения Леонтьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Дарья Леонтьева

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Сергей Леонтьев

Мать ребёнка: Сапрыкина Фекла Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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