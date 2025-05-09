? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Dretzkin Sholom Berka1849 г.р.
Dretzkin Leiba Izrailevich1857 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Dretzkin Sholom Berka

Отец ребёнка: Dretzkin Izrail

Рождение ребёнка
1857

Сын: Dretzkin Leiba Izrailevich

Отец ребёнка: Dretzkin Izrail

Russia, Surogh, Vitebsky reg

Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Dretzkin Samuil (Shmul) Izrailevich

Отец ребёнка: Dretzkin Izrail

Рождение ребёнка
1864

Сын: Dretzkin Itsko Izrailevich

Отец ребёнка: Dretzkin Izrail

Мы используем куки для улучшения работы сайта.