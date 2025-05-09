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женский, родилась Неизвестно
Дети
Dretzkin Sholom Berka1849 г.р.
Dretzkin Leiba Izrailevich1857 г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Dretzkin Izrail
Рождение ребёнка
1857
Сын: Dretzkin Leiba Izrailevich
Отец ребёнка: Dretzkin Izrail
Russia, Surogh, Vitebsky reg
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Dretzkin Samuil (Shmul) Izrailevich
Отец ребёнка: Dretzkin Izrail
Рождение ребёнка
1864
Сын: Dretzkin Itsko Izrailevich
Отец ребёнка: Dretzkin Izrail