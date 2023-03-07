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Бычков Петр Андреевич

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Место рождения

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919

Отец: Бычков Андрей Анисимович

Мать: Бычкова Евдокия Николаевна

Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Призыв на военную службу
07.09.1941
Красное Поле, Камешкирский муниципальный район, Пензенская область
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычков Виктор Петрович

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Нина Петровна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова Лидия Петровна

Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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