Бычков Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1919
Призыв на военную службу
07.09.1941
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Нина Петровна
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Лидия Петровна
Мать ребёнка: Бычкова Валентина Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно