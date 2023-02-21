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Гостевский Александр Федорович
Гостевский Александр Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Гостевский Федор Павлович
Мать
Гостевская (Домбровская) Мария Харлампьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Гостевский Федор Павлович
Мать:
Гостевская Мария Харлампьевна
Смерть
1943
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