Бузанов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 06.01.1996
Жена: Бузанова Анна Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1996
Дочь: Евгения Алексанровна
Мать ребёнка: Бузанова Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно
Жена: Бузанова Анна Петровна