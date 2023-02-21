Бузанов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузанов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 06.01.1996

Жена: Бузанова Анна Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1996

Дочь: Евгения Алексанровна

Мать ребёнка: Бузанова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Бузанова Анна Петровна

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