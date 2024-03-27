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(Алиева) Хамися

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Невмянов Али

Мать: Невмянова Сафура Хайретдин Кызы

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
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