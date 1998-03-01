Новикова (Куликова) Мария
Место рождения
Дата рождения06.11.1912
Дата смерти?.03.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1912
Отец: Куликов Иосиф (Осип)
Мать: Куликова Ольга
Рождение ребёнка
15.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служащая
Образование
Неизвестно
Среднее ФЗО
Смерть
?.03.1998