Федосья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Авдотья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Евдокия Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Евфимия Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Фадей Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Герасимов
Смерть
До 1855