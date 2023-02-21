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Федосья Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Авдотья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Евдокия Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Евфимия Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Фадей Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Герасимов

Смерть
До 1855
Становцово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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