Каменцов (Кравченко) Иоанн
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке. Так же в записи о браке указан, как «незаконнорожденный».
Работа или профессия
Неизвестно
солдатский сын
Место жительства
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1878
Кривоносовка, Сумська область
На момент брака указана, как «крестьянка хутора Табурищ жительствующая в селе Кривоносивка». У мужа в записи о браке указана двойная фамилия: «Каменцов он же Кравченко».
Смерть
Неизвестно