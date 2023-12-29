Каменцов (Кравченко) Иоанн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаменцов (Кравченко) Иоанн

Каменцов (Кравченко) Иоанн

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Хильчичи, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке. Так же в записи о браке указан, как «незаконнорожденный».
Работа или профессия
Неизвестно
солдатский сын
Место жительства
Неизвестно
Глазово, Сумська область
Бракосочетание
22.01.1878

Жена: Кравченко (Селивонова) Елисавета Федоровна

Кривоносовка, Сумська область
На момент брака указана, как «крестьянка хутора Табурищ жительствующая в селе Кривоносивка». У мужа в записи о браке указана двойная фамилия: «Каменцов он же Кравченко».
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.