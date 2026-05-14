Астахов Александр Анатольевич
мужской, родился 04.01.1970, город Елец
Супруги
Астахова (Суляева) Татьяна Владимировна19.06.1970 г.р.
Дети
Астахов Михаил Александрович15.12.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
город Елец
Бракосочетание
06.02.1993
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.12.1993
Сын: Астахов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Астахова (Суляева) Татьяна Владимировна
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область