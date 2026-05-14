Астахов Александр Анатольевич 04.01.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Астахов Александр Анатольевич

Автор
АА
Астахов А.

мужской, родился 04.01.1970, город Елец

Супруги
Астахова (Суляева) Татьяна Владимировна19.06.1970 г.р.
Дети
Астахов Михаил Александрович15.12.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

город Елец

Бракосочетание
06.02.1993

Жена: Астахова (Суляева) Татьяна Владимировна

Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
15.12.1993

Сын: Астахов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Астахова (Суляева) Татьяна Владимировна

Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

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