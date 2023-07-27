Тамбовцева (Тамбовцева) Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТамбовцева (Тамбовцева) Аграфена

Тамбовцева (Тамбовцева) Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Тамбовцев Яков Иванович

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тамбовцев Семен Иванов

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров

Рождение ребёнка
1808

Сын: Тамбовцев Силантий Иванов

Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close