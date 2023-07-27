Тамбовцева (Тамбовцева) Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тамбовцев Силантий Иванов
Отец ребёнка: Тамбовцев Иван Автимиров
Смерть
Неизвестно