Клочкова Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.09.1995
Муж: Клочков Дмитрий
Рождение ребёнка
1998
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Клочков Дмитрий
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Клочков Дмитрий
Рождение ребёнка
?.05.2014
Сын: Клочков Тимофей
Отец ребёнка: Клочков Дмитрий