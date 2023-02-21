Клочкова Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1974 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1995

Муж: Клочков Дмитрий

Рождение ребёнка
1998

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Клочков Дмитрий

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Клочков Дмитрий

Рождение ребёнка
?.05.2014

Сын: Клочков Тимофей

Отец ребёнка: Клочков Дмитрий

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