Кобыльченко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобыльченко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: Дуванова Агрофена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожок вспомнюнапишу Николаевна

Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобыльченко ... Николаевна

Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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