Кобыльченко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: Дуванова Агрофена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожок вспомнюнапишу Николаевна
Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобыльченко ... Николаевна
Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Кобыльченко Иван Филиппович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно