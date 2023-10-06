Вилинский Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилинский Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Вилинский Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Вилинская Мария Александровна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Вилинский Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Вилинская Мария Александровна

Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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