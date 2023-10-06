Вилинский Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вилинский Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Вилинская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Вилинский Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Вилинская Мария Александровна
Елецкий уезд, Орловская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно