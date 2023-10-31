Кальницкая (Панчёшная) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальницкая (Панчёшная) Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1957

Отец: Панчёшный Андрей Григорьевич

Мать: Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Кальницкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Кальницкий Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальницкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Кальницкий Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальницкий Александр

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