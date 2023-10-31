Кальницкая (Панчёшная) Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1957
Отец: Панчёшный Андрей Григорьевич
Мать: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Кальницкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Кальницкий Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальницкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Кальницкий Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кальницкий Александр