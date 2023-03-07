Медведовский Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведовский Михаил Григорьевич

Медведовский Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

Лубны, Полтавська область

Дата рождения

1918 или 1919

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 или 1919

Отец: Медведовский Григорий

Мать: Медведовская Юлия

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведовская Тамара Дмитриевна

Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведовская Тамара Дмитриевна

Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close