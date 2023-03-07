Медведовский Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1918 или 1919
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918 или 1919
Отец: Медведовский Григорий
Мать: Медведовская Юлия
Рождение ребёнка
06.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведовская Тамара Дмитриевна
Кадниковский, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994
Вологда, город Вологда, Вологодская область