Исламов Флорит Галиакбарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1996
Сын: Исламов Рамиль Флоритович
Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дамир
Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фидан
Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна