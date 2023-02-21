Исламов Флорит Галиакбарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исламов Флорит Галиакбарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1996

Сын: Исламов Рамиль Флоритович

Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дамир

Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фидан

Мать ребёнка: Исламова Райля Нурисламовна

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