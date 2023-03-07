Юдаева (Булекова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдаева (Булекова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1941

Отец: Булеков Алексей Степанович

Мать: Булекова Валентина Алексеевна

Польное Ялтуново, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1959

Муж: Орлов Анатолий Дмитриевич

Развод
1962

Муж: Орлов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головкин Владимир Романович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1976

Муж: Головкин Владимир Романович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1981

Муж: Головкин Владимир Романович

Бракосочетание
14.10.1988

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаев Александр Алексеевич

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