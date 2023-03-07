Юдаева (Булекова) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1941
Бракосочетание
1959
Развод
1962
Рождение ребёнка
01.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головкин Владимир Романович
Бракосочетание
1976
Развод
1981
Бракосочетание
14.10.1988
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно