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Захарин Виктор Павлович

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

10.07.1955

Дата смерти

24.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955

Отец: Захарин Павел Андреевич

Мать: Захарина Анна Иосифовна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Игорь Викторович

Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина Вера Андреевна

Смерть
24.06.2019
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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