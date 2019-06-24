Захарин Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения10.07.1955
Дата смерти24.06.2019
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1955
Отец: Захарин Павел Андреевич
Мать: Захарина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Вера Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарина Вера Андреевна
Смерть
24.06.2019
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область