Смирнов Владимир Степанович
Место рождения
Дата рождения10.07.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1908 ст.
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1908 год под порядковым номером 107 имеется актовая запись о том, что 10 июля... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнов) Нина
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Анатолий
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир
Мать ребёнка: Смирнова Екатерина
Крещение
11.07.1908 ст.
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1908 год под порядковым номером 107 имеется актовая запись о том, что 10 июля... Показать все
Смерть
Неизвестно