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Смирнов Владимир Степанович

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Место рождения

Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.07.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1908 ст.

Отец: Смирнов Степан (Стефан) Илиин

Мать: Смирнова (Мокрецова) Анисия Алексеевна

Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1908 год под порядковым номером 107 имеется актовая запись о том, что 10 июля... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнов) Нина

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Анатолий

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир

Мать ребёнка: Смирнова Екатерина

Крещение
11.07.1908 ст.
Софоничи, Халтуринский уезд, Вятская губерния
В архивном фонде Вятской духовной консистории в метрической книге Троицкой с. Пищалье Орловского уезда Вятской губернии за 1908 год под порядковым номером 107 имеется актовая запись о том, что 10 июля... Показать все
Смерть
Неизвестно

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