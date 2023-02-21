Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина

Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олег

Мать: Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Олег

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олег

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