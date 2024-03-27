Насретдинова (Садекова) Рахиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насретдинова (Садекова) Рахиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1924

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924

Отец: Ситдик Садек

Мать: Нарифя

Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Насретдинов Равиль Исмагилович

Отец ребёнка: Насретдинов Исмагил Абидуллович

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Рашид Исмагилович

Отец ребёнка: Насретдинов Исмагил Абидуллович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2011
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