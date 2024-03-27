Насретдинова (Садекова) Рахиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1924
Дата смерти2011
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1924
Отец: Ситдик Садек
Мать: Нарифя
Рождение ребёнка
08.06.1949
Сын: Насретдинов Равиль Исмагилович
Отец ребёнка: Насретдинов Исмагил Абидуллович
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Рашид Исмагилович
Отец ребёнка: Насретдинов Исмагил Абидуллович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2011