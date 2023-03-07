Евгения Алексеева
Место рождения
Дата рождения27.12.1861 ст.
Дата смерти05.04.1862 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.12.1861 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Татьяна Григорьева
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Смерть
05.04.1862 ст.
Казенного ведомства деревни Трищелинки крестьянина Алексея Петрова дочь Евгения, 3 лет натуральною болезнью