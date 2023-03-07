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Евгения Алексеева

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

27.12.1861 ст.

Дата смерти

05.04.1862 ст.

Пол

Женский

Отец

1828 г.р.

Мать

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
27.12.1861 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Татьяна Григорьева

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Алексей Петров и законная жена его Татьяна Григорьева, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Того же ведомства и той же деревни Трище... Показать все
Смерть
05.04.1862 ст.
Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинки крестьянина Алексея Петрова дочь Евгения, 3 лет натуральною болезнью
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