Киселева Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения28.07.1918
Дата смерти02.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918
Отец: Киселев Степан Иванович
Мать: Киселева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1947
Дочь: Киселева Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Кораблев Николай Иванович
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)