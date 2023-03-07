Киселева Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Надежда Степановна

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Место рождения

Выкса, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

28.07.1918

Дата смерти

02.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1918

Отец: Киселев Степан Иванович

Мать: Киселева Анна Алексеевна

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1947

Дочь: Киселева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Кораблев Николай Иванович

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.02.1990
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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