Холмовская (Попова) Муза Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Холмовская) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Холмовская) Ирина Федорова
Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Холмовская) Елена Федорова
Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров
Смерть
Неизвестно