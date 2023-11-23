Холмовская (Попова) Муза Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холмовская (Попова) Муза Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Попов Константин Павлов

Мать: Попова (Розова) Евлампия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холмовский Федор Федоров

Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Холмовская) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров

Рождение ребёнка
1904

Сын: Холмовский Борис Федоров

Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Холмовская) Ирина Федорова

Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Холмовская) Елена Федорова

Отец ребёнка: Холмовский Федор Федоров

Смерть
Неизвестно

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