Kunz Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kunz Johannes

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1776

Дата смерти

11.09.1783

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1776

Отец: Kunz Joh. Adam

Мать: Maria Eva

Смерть
11.09.1783
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