Алехин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1872
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1872
Отец: Алехин Семен (?)
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Алехин Петр Иванович
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.11.1900
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.10.1901
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.02.1903
Сын: Алёхин Иван Иванович
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1905
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
11.12.1906
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1912
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около ?.06.1914
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно