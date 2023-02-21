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Алехин Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1872

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1872

Отец: Алехин Семен (?)

Мать: Алехина Арина (Ирина) Ильинична

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Алехин Петр Иванович

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Алехин Тихон Иванович

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Алехин Роман Иванович

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1903

Сын: Алёхин Иван Иванович

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.06.1905

Сын: Алехин Никита Иванович

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
11.12.1906

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Пески, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.06.1912

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около ?.06.1914

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Алёхина Параскева Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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