Абрамичева (Иванова) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958
Рождение ребёнка
10.04.1986
Дочь: Абрамичева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Абрамичев Сергей Владимирович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1987
Дочь: Ухань Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Абрамичев Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно