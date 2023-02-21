Абрамичева (Иванова) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамичева (Иванова) Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1958

Отец: Иванов Михаил Васильевич

Мать: Иванова Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.04.1986

Дочь: Абрамичева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Абрамичев Сергей Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1987

Дочь: Ухань Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Абрамичев Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамичев Сергей Владимирович

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