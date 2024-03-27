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Решетников Вов Пётр Александрович

Место рождения

с.Кузнецово Каргапольского р-на Архангельской обл.

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Решетников Александр

Мать: Решетникова Анна

с.Кузнецово Каргапольского р-на Архангельской обл.
Рождение ребёнка
27.12.1934

Дочь: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада

Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна

Малая Вишера
Рождение ребёнка
1941

Сын: Решетников Сергей

Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна

Смерть
?.05.1942
пропал без вести
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