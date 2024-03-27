Решетников Вов Пётр Александрович
Место рожденияс.Кузнецово Каргапольского р-на Архангельской обл.
Дата рождения1899
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Решетников Александр
Мать: Решетникова Анна
с.Кузнецово Каргапольского р-на Архангельской обл.
Рождение ребёнка
27.12.1934
Дочь: Бабурина (васильева) Валентина Воспитатель Дет. Сада
Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна
Малая Вишера
Рождение ребёнка
1941
Сын: Решетников Сергей
Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Решетникова Александра Ивановна
Смерть
?.05.1942
пропал без вести