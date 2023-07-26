Малаканов Александр Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малаканов Александр Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малаканов Иван Александрович

Мать ребёнка: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне

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