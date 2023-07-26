Малаканов Александр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малаканов Иван Александрович
Мать ребёнка: Немудрова (Прохорова) Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: погиб на войне