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Пашков Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1988

Отец: Пашков Михаил Тимофеевич

Мать: Пашкова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
13.07.2012

Дочь: Пашкова Любовь Филиповна

Мать ребёнка: Никонова Ксения Сергеевна

Рождение ребёнка
30.09.2018

Дочь: Пашкова Ольга Филиповна

Мать ребёнка: Никонова Ксения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Ксения Сергеевна

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