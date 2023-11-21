Пашков Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1988
Отец: Пашков Михаил Тимофеевич
Мать: Пашкова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
13.07.2012
Дочь: Пашкова Любовь Филиповна
Мать ребёнка: Никонова Ксения Сергеевна
Рождение ребёнка
30.09.2018
Дочь: Пашкова Ольга Филиповна
Мать ребёнка: Никонова Ксения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно