Сотников Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСотников Павел Васильевич

Сотников Павел Васильевич

avatar

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

02.11.1876 ст.

Дата смерти

С 1941 по 1948

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1876 ст.

Отец: Сотников Василий Давидович

Мать: Сотникова Наталья Андреевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кузнецова Александра Павловна

Мать ребёнка: Сотникова Анисья

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Сотников Егор Павлович

Мать ребёнка: Сотникова Анисья

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сотников Лукиан Павлович

Мать ребёнка: Сотникова Анисья

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1911

Сын: Сотников Емельян Павлович

Мать ребёнка: Сотникова Анисья

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Анисья

Смерть
С 1941 по 1948
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close