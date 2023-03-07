Сотников Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1876 ст.
Дата смертиС 1941 по 1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кузнецова Александра Павловна
Мать ребёнка: Сотникова Анисья
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Сотникова Анисья
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сотникова Анисья
Рождение ребёнка
23.07.1911
Сын: Сотников Емельян Павлович
Мать ребёнка: Сотникова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотникова Анисья
Смерть
С 1941 по 1948