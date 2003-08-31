Мошин Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошин Валерий Васильевич

Мошин Валерий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1933

Дата смерти

31.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933

Отец: Мошин Василий Павлович

Мать: Мошина Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
18.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошина Нина Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошина Нина Ивановна

Смерть
31.08.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close