Мошин Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1933
Дата смерти31.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1933
Рождение ребёнка
18.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мошина Нина Ивановна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мошина Нина Ивановна
Смерть
31.08.2003