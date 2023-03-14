Пахуцкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахуцкий Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Пахуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Пахуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Половинкина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Пахуцкая Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахуцкий Нектарий Николаевич

Мать ребёнка: Пахуцкая Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахуцкая Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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