Кузнецова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.
Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Ефимович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно