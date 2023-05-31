Кузнецова Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1900 ст.

Дочь: Кузнецова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Ефимович

Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 13.11.1900 Трихинкино Екатерина Ивановна Кузнецова Трихинкино отец крестьянин Иван Ефимович Кузнецов Трихинкино мать крес... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Тряхинькино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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