Черепанов Иван Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Константин
Рождение ребёнка
1910
Сын: Черепанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1913
Сын: Черепанов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Черепанов Александр Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1920
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
д. Боровская, Верховажское с/п, Вологодская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Константин Иванович
Мать ребёнка: Черепанова Вера Андреевна
Смерть
Неизвестно