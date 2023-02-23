Белкин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкин Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Глазков Иосиф

Мать ребёнка: Белкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софонов ?

Мать ребёнка: Белкина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин ?

Мать ребёнка: Белкина Прасковья

Смерть
1929
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