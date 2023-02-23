Белкин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Глазков Иосиф
Мать ребёнка: Белкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софонов ?
Мать ребёнка: Белкина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белкин ?
Мать ребёнка: Белкина Прасковья
Смерть
1929