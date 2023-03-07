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Истомин Сергей Александрович
Истомин Сергей Александрович
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
25.02.1977
Пол
Мужской
Отец
Истомин Александр Анатольевич
1960 г.р.
Мать
Истомина (Белоусова) Римма Семёновна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1977
Отец:
Истомин Александр Анатольевич
Мать:
Истомина Римма Семёновна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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