Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1861 ст.
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-ZS5G?i=708&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
11.02.1863 ст.
Дочь: Куркова Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZW1?i=608&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
23.09.1864 ст.
Сын: Курков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-9CK?i=721&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
27.10.1865 ст.
Дочь: Серенко (Куркова) Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-492?cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
24.04.1867 ст.
Дочь: Куркова Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9Z7V?i=769&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9Z93?i=841&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9C2Y?i=884&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
20.05.1871 ст.
Дочь: Куркова Аграфена Дмитриева
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333409#69 запись о рождении
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов
Смерть
Неизвестно