Евдокия Герасимова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Дмитрий Артамонов

Рождение ребёнка
24.12.1861 ст.

Сын: Курков Игнатий Дмитриев

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-ZS5G?i=708&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
11.02.1863 ст.

Дочь: Куркова Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9ZW1?i=608&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
23.09.1864 ст.

Сын: Курков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-9CK?i=721&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
27.10.1865 ст.

Дочь: Серенко (Куркова) Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-492?cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
24.04.1867 ст.

Дочь: Куркова Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9Z7V?i=769&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
01.06.1869 ст.

Сын: Курков Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-9Z93?i=841&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Курков Степан Дмитриев

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-9C2Y?i=884&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Рождение ребёнка
20.05.1871 ст.

Дочь: Куркова Аграфена Дмитриева

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
http://arhfond.arhiv42.ru/archive1/unit/10000333409#69 запись о рождении
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Курков Дмитрий Артамонов

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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