Кривов Василий Иванов
Место рожденияд.Чекаевка
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1834
Отец: Кривов Иван Васильев
д.Чекаевка
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1857
Мать ребёнка: Кривова Февронья Пантелеева
д.Чекаевка
Рождение ребёнка
12.06.1864 ст.
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Кривова Февронья Пантелеева
Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно