Кривов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривов Василий Иванов

Место рождения

д.Чекаевка

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: Кривов Иван Васильев

Мать: не указана

д.Чекаевка
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1857

Сын: Кривов Семён Васильев

Мать ребёнка: Кривова Февронья Пантелеева

д.Чекаевка
Рождение ребёнка
12.06.1864 ст.

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Кривова Февронья Пантелеева

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова Февронья Пантелеева

Смерть
Неизвестно
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