Епанчин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: Епанчина Мария Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полежаева Галина Петровна
Мать ребёнка: Епанчина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епанчина Мария Ивановна
Развод
Неизвестно
Жена: Епанчина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно