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Епанчин Пётр Васильевич

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Место рождения

Павлодар, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Епанчина Мария Никитична

Павлодар, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полежаева Галина Петровна

Мать ребёнка: Епанчина Мария Ивановна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчина Анастасия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчина Мария Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Епанчина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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