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Корженко (Селезнева) Дарья Ильинична
Корженко (Селезнева) Дарья Ильинична
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
07.03.1841
Пол
Женский
Отец
Селезнев Илья Федорович
До 1790 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнев) Параскева Ивановна
До 1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1841
Отец:
Селезнев Илья Федорович
Мать:
Селезнева Параскева Ивановна
Бердянск
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