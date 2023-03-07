Корженко (Селезнева) Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженко (Селезнева) Дарья Ильинична

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1841

Отец: Селезнев Илья Федорович

Мать: Селезнева Параскева Ивановна

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