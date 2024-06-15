Тютюник Евдоким Ананьевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901 ст.
Бракосочетание
До 1938
Рождение ребёнка
1938
Сын: Тютюник Владимир
Мать ребёнка: Тютюник (Терещенко) Феодосия Васильевна
Варианты даты: 26.10.1938 30.11.1938 07.12.1938 15.12.1938
Рождение ребёнка
Около 23.10.1942
Дочь: Тютюник Вера
Мать ребёнка: Тютюник (Терещенко) Феодосия Васильевна
Эмиграция
1949
Смерть
Неизвестно