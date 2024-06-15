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Тютюник Евдоким Ананьевич

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Место рождения

Муховатое, Сумська область

Дата рождения

30.07.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901 ст.

Отец: Тютюнник Ананий Несторович

Мать: Тютюнник Параскева Ивановна

Муховатое, Сумська область
Бракосочетание
До 1938

Жена: Тютюник (Терещенко) Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Тютюник Владимир

Мать ребёнка: Тютюник (Терещенко) Феодосия Васильевна

Варианты даты: 26.10.1938 30.11.1938 07.12.1938 15.12.1938
Рождение ребёнка
Около 23.10.1942

Дочь: Тютюник Вера

Мать ребёнка: Тютюник (Терещенко) Феодосия Васильевна

Эмиграция
1949
Смерть
Неизвестно

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