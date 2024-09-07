Ахаева 1 жена Михаила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахаева 1 жена Михаила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1849

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахаев Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ахева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Ахаева) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ахаев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1849
Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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