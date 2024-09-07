Ахаева 1 жена Михаила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ахева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Ахаева) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ахаев Михаил Григорьевич
Смерть
До 1849