Цымбалюк Ирина Федосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цымбалюк Ирина Федосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цымбалюк Павел Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович

Отец ребёнка: Цымбалюк Павел Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк Иван Павлович

Отец ребёнка: Цымбалюк Павел Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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