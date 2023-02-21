Цымбалюк Ирина Федосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбалюк Анисим (Онисим) Павлович
Отец ребёнка: Цымбалюк Павел Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цымбалюк Павел Лукьянович
Смерть
Неизвестно