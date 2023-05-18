Мальцева (Колдаева) Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Колдаева) Гликерия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Мальцев Мартирий Федотович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Мальцев Иван Мартирьев

Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мальцев Константин Мартирьевич

Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ловчикова Пелагея Мартирьевна

Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович

Смерть
Неизвестно
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