Мальцева (Колдаева) Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1879
Рождение ребёнка
18.10.1881
Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Мальцев Константин Мартирьевич
Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ловчикова Пелагея Мартирьевна
Отец ребёнка: Мальцев Мартирий Федотович
Смерть
Неизвестно