Потапова (Братко) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Братко Иосиф Фёдорович
Мать: Братко Пелагея
Рождение ребёнка
14.08.1957
Дочь: Стефанович Светлана Павловна
Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубинец Людмила Павловна
Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно