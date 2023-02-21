Потапова (Братко) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Братко) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Братко Иосиф Фёдорович

Мать: Братко Пелагея

Рождение ребёнка
14.08.1957

Дочь: Стефанович Светлана Павловна

Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубинец Людмила Павловна

Отец ребёнка: Потапов Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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